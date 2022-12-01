Жителям Шымкента презентовали генеральный план

В Шымкенте открылась выставка генерального плана третьего мегаполиса, передает OTYRAR.

Каждый желающий может посмотреть каким будет Шымкент в будущем. Нужно подойти в здание Ассамблеи народа Казахстана (бывший кинотеатр Казахстан).

По словам главного архитектора мегаполиса, можно не только посмотреть, но и оставить свои пожелания. Презентация продлится до 12 декабря.

«Ждем всех на выставке с 1-го по 12 декабря. Люди могут посмотреть на генеральный план, увидеть все в деталях и поделиться своим мнением«, — сказал Ержан Нуразханов, руководитель управления земельных отношений и градостроительства г. Шымкента.