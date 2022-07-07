Утверждены границы нового пятого района Шымкента

Информация о создании нового района в южном мегаполисе появилась накануне во время презентации генерального плана города.

Однако сегодня, этот вопрос окончательно был утвержден и согласован на внеочередной 18-ой сессии депутатов маслихата, передает OTYRAR.

Территориальная площадь

Пятый район будет расположен в западной части города. Восточная часть района граничит с Аль-Фарабийским районом. Северная часть граничит с Абайским районом. Северо-восточная часть граничит с Каратауским районом. Пятый район начинается с северо-западной части города с микрорайона “Жанаталап” от пересечения улиц Ургинбай ата и Жанкелды батыра. Далее по улице Жанкелды батыра от русла реки Бадам в юго-восточном направлении расстоянием 18 300 м огибает севернее жилой массив “Жанаталап”, жилой массив “Иглик”, микрорайон “Коргасын-2” далее с выходом доходит до пересечения улицы Шардара.

Для более наглядного примера, вот карта.

Для чего создается пятый район?

Южный мегаполис на сегодняшний день разделен на 4 района. Самый большой по территории и плотности населения — Абайский. Местными властями и народными избранниками принято решение разгрузить этот район, разделив его территорию.

«Абайский район слишком большой. Его территория почти в два раза превышает Аль-Фарабийский. Плюс мы должны учитывать демографический прирост. В среднем в год прирост населения составляет 2,5-3%. Работая на опережение, решено образовать новый пятый район. Поделив большой Абайский район, мы разгрузим работу районного акимата, а это значит что местные власти смогут работать более точечно и эффективно, для улучшения качества жизни горожан», — рассказал Габит Мауленкулов, руководитель аппарата акима Шымкента.

Справочно: на сегодняшний день количество официально проживающих в Шымкенте составляет 1 млн 122 тысячи человек. Площадь южного мегаполиса — 116,3 га, в составе 4 района, 41 населенный пункт.

Площадь пятого района будет оставлять 36,3 тыс га с населением 220,7 тысяч человек. В структуре нового районного акимата будет 35 штатных единиц.

Как будет называться новый район?

Предварительно, пятому району планируют дать название Туран. Точное решение вынесут на общественных слушаниях в ближайшее время.