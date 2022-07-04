Ключи от арендных квартир получили 90 очередников

Ключи от просторных квартир вручают многодетным матерям Шымкента. В новое арендное жильё въедут 90 семей.

Гуляим Жапаркулова с супругом воспитывают пятерых детей. В очереди на получение квартиры они стояли 7 лет. Всё это время многодетная семья снимала жильё. Теперь у них трёхкомнатная квартира в микрорайоне «Туран».

«Я очень рада, дали трехкомнатную квартиру, качество очень хорошее. До этого мы жили в микрорайоне Север платили 60 тысяч тенге», — говорит Гуляим Жапаркулова, жительница г.Шымкента.

За арендное жилье, в зависимости от площади квартиры, многодетные семьи будут платить от 6 до 10 тысяч тенге в месяц. Все для того, чтобы откладывая оставшуюся сумму, накопить на собственное жилье. В микрорайоне Туран завершено строительство 5 многоэтажных жилых домов.

«В этом году выделение квартир арендных будет 1605 квартир, из них до сегодняшнего дня раздали 338. Арендное жилье выдается людям, которые стоят в очереди«, -говорит Жанат Утебаева, руководитель управления жилья г. Шымкента.

Арендное жилье предоставляется очередникам — многодетным семьям, детям сиротам, работающей молодежи. Его распределяют по решению специальной комиссии. Все арендные квартиры предоставляются без права выкупа.