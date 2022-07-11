Количество заболевших КВИ продолжает расти

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 454 человека заболевших коронавирусной инфекцией, передает OTYRAR.
Очаги заболевания выявили в 16 регионах Казахстана. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 309 888 лабораторно подтверждённый случай заражения КВИ и 89 285 заболевших коронавирусной пневмонией.
Количество заболевших Сovid-19 по регионам:
Алматы – 200;
Нур-Султан – 118;
Алматинская область – 30;
Шымкент – 23;
Жамбылская область – 17;
Атырауская область – 16;
Кызылординская область – 12;
Карагандинская область – 11;
Акмолинская область – 7;
Павлодарская область – 5;
Восточно-Казахстанская область – 3;
Костанайская область – 3;
Северо-Казахстанская область – 3;
Туркестанская область – 3;
Мангистауская область – 2;
Западно-Казахстанская область – 1.