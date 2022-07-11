Количество заболевших КВИ продолжает расти

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 454 человека заболевших коронавирусной инфекцией, передает OTYRAR.

Очаги заболевания выявили в 16 регионах Казахстана. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 309 888 лабораторно подтверждённый случай заражения КВИ и 89 285 заболевших коронавирусной пневмонией.

Количество заболевших Сovid-19 по регионам:

Алматы – 200;

Нур-Султан – 118;

Алматинская область – 30;

Шымкент – 23;

Жамбылская область – 17;

Атырауская область – 16;

Кызылординская область – 12;

Карагандинская область – 11;

Акмолинская область – 7;

Павлодарская область – 5;

Восточно-Казахстанская область – 3;

Костанайская область – 3;

Северо-Казахстанская область – 3;

Туркестанская область – 3;

Мангистауская область – 2;

Западно-Казахстанская область – 1.