Кооператив R.O.I возможность приобрести жилье, машину и открыть бизнес

Сотовый вкладчик по Шымкенту и Туркестану получил жилье благодаря кооперативу R.O.I.

С каждым годом в стране увеличивается количество людей, которые через кооперативы приобретают жилье. Около 2-х тысяч вкладчиков за три года работы кооператива ROI приобрели жилье и транспортные средства на 13 млрд-ов тенге. Сейчас в кооперативе 17 тысяч вкладчиков.

В честь трехлетней годовщины потребительского кооператива ROI, сотой семье из Шымкента выдали сертификат на приобретение жилья. Трое из ста вкладчиков полностью оплатили стоимость квартир. Двум малоимущим семьям на льготных условиях выдали сертификат на приобретение жилья. Многодетная мама, Роза Альжанова, через кооператив приобрела дом в жилом массиве Кайнарбулак.

Роза Альжанова, жительница г. Шымкента:

«Недавно умер муж. С февраля 2020-го года я являюсь вкладчиком кооператива ROI. В 2021 году в июле мы купили дом. За это хочу поблагодарить председателя кооператива Аргена Нуржанова».

В кооператив могут вкладываться не только люди с низкими доходами, но и предприниматели. Есть возможность развивать бизнес, приобрести жилье и автомобиль. Молдир Омарова, говорит, благодаря кооперативу купила машину и успешно ведет свой бизнес, теперь собирает деньги на второе жилье.

Арген Нуржанов, председатель кооператива R.O.I.:

«Следует отметить, что поскольку кооператив является некоммерческой организацией и создается на гражданско-правовой основе, то кооперативы не считаются финансовой организацией или коммерческой организацией, соответственно, не занимаются оборотом денег и извлечением прибыли. При этом у кооперативов не будет таких рисков, как в финансовых пирамидах».

Денежные средства кооператива не инвестируется в бизнес. Их вкладывают на приобретение жилья следующему вкладчику. Кооператив не преследует выгоду. Это не та организация, которой руководит один человек. Все решения принимаются коллегиально, уверяет председатель потребительского кооператива R.O.I.

БИН 181240004562 выдан 8.12.2021 г. ДЮ ЗКО