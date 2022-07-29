Кусты конопли выращивал во дворе житель Кентау

Кусты конопли изъяли у приверженца ДРТ в Туркестанской области.

Сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП подозреваемого в сбыте наркотических веществ.

Им оказался житель города Кентау, состоящий на учёте, как приверженец деструктивно- религиозного течения.

​При проведении обыска по месту жительства подозреваемого, оперативники обнаружили во дворе дома 17 культивированных кустов, прохожих на наркосодержащее растение, высотой около 30-40 см.

​Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются наркосодержащим растением «конопля».

​Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 300 ч. 1 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

В настоящее время проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.