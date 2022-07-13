Многодетный отец получил более 1 млн на развитие бизнеса в Шымкенте

Жасын Карсакбаев в одиночку воспитывает четверых детей. Вот уже несколько лет, чтобы прокормить большую семью, мужчина занимается ремонтом автомобилей.

Разбираться в строении машин Жасын Карсакбаев начал с раннего возраста. Со временем любимое хобби превратилось в маленький бизнес со стабильным доходом. Однако останавливаться на достигнутом еще рано, говорит единственный кормилец семьи.

В прошлом году предприниматель решил обучиться по программе «Бизнес бастау» и выиграл безвозвратный грант в размере 1 млн 200 тысяч тенге. На полученные средства многодетный отец закупил современное оборудование. Это позволило масштабировать бизнес — увеличилось количество клиентов, созданы новые рабочие места. Теперь в СТО Жасын трудиться не один, а с напарниками.

«Раньше я работал по найму, но даже тогда временами занимался ремонтом машин — это моя страсть. Со временем открыл СТО на дому — начал с мотора, потом костправом был. Сейчас благодаря государству появилась возможность увеличить объемы, масштабироваться. Не время сидеть, надо работать»,— говорит Жасын Карсакбаев, индивидуальный предприниматель.

К слову, Жасын Карсакбаев лишь один из счастливчиков. Только в этом году 226 человек получили безвозвратные гранты на развитие своего дела.