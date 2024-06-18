Гранты до 400 МРП: как ваша идея может стать реальностью в Шымкенте

В Шымкенте завершилось заседание комиссии по распределению безвозмездных грантов в размере до 400 МРП.

В ходе первого этапа в центр мобильности труда города Шымкента было подано 1 162 заявки с бизнес-идеями.

С 4 по 11 июня кандидаты защищали свои проекты перед комиссией, и в результате 214 человек получили одобрение на получение безвозмездных грантов.

Заявки на получение безвозмездных средств для реализации бизнес-проектов от социально уязвимых групп населения принимались в электронном формате.

Среди заявителей были трудоспособные люди с инвалидностью, оралманы, семьи, получающие адресную социальную помощь, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, и семьи, получающие пособия по утрате кормильца.

Участники должны были быть зарегистрированы как безработные или как индивидуальные предприниматели со стажем до 3 лет.

Кроме того, у кандидатов должен был быть сертификат о прохождении курса «Бастау Бизнес» по основам предпринимательства, выданный не более чем за три года до подачи заявки.

Комиссия уделяла внимание жизнеспособности бизнес-проектов, их конкурентоспособности и профессионализму кандидатов.

Согласно решению комиссии, среди одобренных бизнес-проектов 25 касаются животноводства и птицеводства, 52 – сферы услуг, 34 – производства кондитерских и хлебобулочных изделий, 41 – швейного дела, 16 – производства полуфабрикатов, 3 – производства мебели, 35 – производственной сферы, и 8 – пищевой промышленности.

Для обеспечения прозрачности работы комиссии был организован прямой эфир на официальных страницах в социальных сетях, что позволило жителям города осуществлять общественный контроль за процессом.

В настоящее время ведутся работы по заключению договоров с получателями грантов.

Эти средства не могут быть использованы для потребительских целей, погашения кредитов, покупки и строительства недвижимости, приобретения земельных участков и производства продукции.

Такая инициатива направлена на поддержку социально уязвимых групп населения, улучшение их благосостояния и активизацию предпринимательской деятельности.

Важно отметить, что предоставленные гранты помогут жителям Шымкента начать свой бизнес, создать новые рабочие места и внести вклад в экономическое развитие региона. Комиссия продолжит свою работу по отслеживанию прогресса реализуемых проектов, а также по оказанию дальнейшей поддержки предпринимателям.

Кроме того, важно подчеркнуть, что гранты предоставляются исключительно на реализацию бизнес-идей, и их использование строго контролируется для исключения нецелевого расходования средств.

Ожидается, что полученные средства будут способствовать созданию устойчивых и прибыльных предприятий, которые станут важной частью экономического ландшафта Шымкента.