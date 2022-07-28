Мошенник обманным путём получил около 3 млн тенге

В Туркестанской области задержали подозреваемого в мошенничестве.
В дежурную часть УП г. Туркестан с заявлением обратился местный житель. По словам потерпевшего, малознакомый мужчина пообещал ему решить вопрос с земельным участком.
Доверившись словам, горожанин передал ему более миллиона тенге. Однако, знакомый так и не оформил документов и не вернул деньги. После чего, потерпевший обратился за помощью к полицейским.
Данный факт стражи порядка зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».
Полицейские УП г. Туркестан провели оперативно-розыскные мероприятия, задержали подозреваемого в совершении мошенничества и доставили в управление полиции. Им является безработный, житель Сауранского района.
Как выяснилось, подозреваемый оказался причастен к 3-м другим фактам преступлений. У каждого из потерпевших под разными предлогами он выманил от 600 до 400 тысяч тенге, нанеся ущерб около 3 миллионов тенге.
В настоящее время в отношении подозреваемого проводится до судебное расследование.