Мошенник обманным путём получил около 3 млн тенге

​В​ Туркестанской области задержали подозреваемого в мошенничестве.

​В дежурную часть УП г. Туркестан с заявлением обратился местный житель. По словам потерпевшего, малознакомый мужчина пообещал ему решить вопрос с земельным участком.

Доверившись словам, горожанин передал ему более миллиона тенге. Однако, знакомый так и не оформил документов и не вернул деньги. После чего, потерпевший обратился за помощью к полицейским.

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Данный факт стражи порядка зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Полицейские УП г. Туркестан провели оперативно-розыскные мероприятия, задержали подозреваемого в совершении мошенничества и доставили в управление полиции. Им является безработный, житель Сауранского района.

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Как выяснилось, подозреваемый оказался причастен к 3-м другим фактам преступлений. У каждого из потерпевших под разными предлогами он выманил от 600 до 400 тысяч тенге, нанеся ущерб около 3 миллионов тенге.

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится до судебное расследование.

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