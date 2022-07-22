Мужчину с марихуаной задержала полиция Кентау

Полицейские задержали мужчину, хранившего дома наркотики.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» сотрудники полиции ОП Кентау установили местного жителя, который у себя дома хранил наркотические вещества.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

В ходе полученной информации кентауские полицейские провели в доме обысковые мероприятия. В результате, в сарае, расположенного во дворе подозреваемого, стражи порядка обнаружили пакет с содержимым, похожего на наркотическое средство, изъяли в качестве вещественных доказательств и направили на экспертизу.

Согласно заключению, изъятое наркотическое вещество оказалось «высушенной марихуаной», общим весом около 50 гр. По словам подозреваемого, наркотики он хранил для собственного потребления.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Следствием выясняется причастность мужчины к совершению других преступлений.