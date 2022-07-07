Очаги заболевания КВИ выявили уже в 14 регионах

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 330 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает OTYRAR.

Очаги выявили уже в 14 регионах страны, инфекция набирает обороты.

Сводка эпидситуации по регионам:

В Нур-Султане — 36,

в Алматы — 191,

в Шымкенте — 28,

в Акмолинской области — 11,

в Актюбинской области — 0,

в Алматинской области — 10,

в Атырауской области — 9,

в ВКО — 4,

в Жамбылской области — 12,

в ЗКО — 1,

в Карагандинской области — 12,

в Костанайской области — 4,

в Кызылординской области — 3,

в Мангистауской области — 0,

в Павлодарской области — 4,

в СКО — 1,

в Туркестанской области — 4.

На сегодняшний день лечение от КВИ продолжают получать 1 734 человека, из них в стационарах находятся 263 пациента, в тяжелом состоянии 12 человек.