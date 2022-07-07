Очаги заболевания КВИ выявили уже в 14 регионах

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 330 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает OTYRAR.
Очаги выявили уже в 14 регионах страны, инфекция набирает обороты.
Сводка эпидситуации по регионам:
В Нур-Султане — 36,
в Алматы — 191,
в Шымкенте — 28,
в Акмолинской области — 11,
в Актюбинской области — 0,
в Алматинской области — 10,
в Атырауской области — 9,
в ВКО — 4,
в Жамбылской области — 12,
в ЗКО — 1,
в Карагандинской области — 12,
в Костанайской области — 4,
в Кызылординской области — 3,
в Мангистауской области — 0,
в Павлодарской области — 4,
в СКО — 1,
в Туркестанской области — 4.
На сегодняшний день лечение от КВИ продолжают получать 1 734 человека, из них в стационарах находятся 263 пациента, в тяжелом состоянии 12 человек.