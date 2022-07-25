Охранников, забивших до смерти посетителей, осудили

В Сайрамском районе вынесли приговор в отношении сотрудников охраны, которые подставили избили посетителей сауны.

Кровавый инцидент, закончившийся убийством, произошел в ноябре прошлого года. Четверо молодых людей приехали в банный комплекс, но натолкнулись на агрессию со стороны охранников. От полученных травм один из посетителей скончался, еще трое получили многочисленные ссадины и ушибы.

«Подсудимые Орынбасаров, Омирали, Кайшыбек, Курал и Байымбетов 3 ноября 2021 года около половины третьего ночи, во дворе комплекса отдыха «Манкент», расположенного в селе Аксукент Сайрамского района, применили физическую силу против потерпевших Еламана Маликова, Нурпеиса Маликова, Акторе Мыразбекова и Ерболата Кудайбергенова», — говорит Курмангали Дуйсебеков, председатель Сайрамского районного суда.

Одного из подсудимых приговорили к 9 годам лишения свободы, второго к 8 годам тюрьмы Еще троих, обвиняли в хулиганстве, их приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Однако за колючую проволоку последние, не попали. Их освободили по амнистии.

«Подсудимые Курал, Байымбетов, Кайшыбек, их действия квалифицированы по статье «Хулиганство в группе лиц». Этой статьей им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. В соответствии с законом Об амнистии, объявленным к 30-летию Независимости республики Казахстан, указанные граждане освобождены от уголовной ответственности», — говорит говорит Курмангали Дуйсебеков, председатель Сайрамского районного суда.

Приговором суда обвиняемые выплатят потерпевшей стороне 4,5 миллиона тенге в качестве морального вреда. Приговор еще не вступил в законную силу.