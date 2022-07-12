Оспу обезьян выявили в России

Еще недавно болезнь «гуляла» по Европе, сегодня стало известно, что первый случай заражения оспой обезьян выявлен и в соседней России.

Первым пациентом в России с таким диагнозом стал молодой человек, приехавший из Европы.

«Биоматериалы, взятые у заболевшего, были оперативно направлены в учреждение Роспотребнадзора, уполномоченное проводить соответствующие тестирования. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян»,- такое сообщение появилось на сайте Роспотребнадзора РФ.

Заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет.

К слову, по состоянию на 11 июля в 59 неэндемичных странах и территориях выявлено более 9 тыс. случаев инфицирования.