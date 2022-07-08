Подпольные игорные заведения накрыли в в Кентау

Организаторы незаконного игорного бизнеса задержаны полицией.
В отдел полиции города Кентау с заявлением обратился один из местных жителей. В сообщении рассказали, что в селе Карнак организовали незаконную игорную деятельность. На место выехали сотрудники полиции и изъяли 2 монитора, 6 процессоров и чековый аппарат. Стражи порядка установили владельца игорного заведения, им оказался житель Туркестана.
Также полицейские задержали еще одного молодого человека, который организовал аналогичный игорный бизнес. При обыске у него изъяли 12 мониторов, 8 процессоров, чековый аппарат, интернет-модем и тюнера камеры.
Данные факты зарегистрировали по статье 307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса». Следствием выясняется все обстоятельства происшествия. Проводится досудебное расследование.
Полицейские Туркестанской области предупреждают, что за организацию незаконного игорного бизнеса предусмотрена ответственность перед законом. И напоминают, что подобные игровые заведения опасны для общества.