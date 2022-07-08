Подпольные игорные заведения накрыли в в Кентау

Организаторы незаконного игорного бизнеса задержаны полицией.

​В отдел полиции гор­ода Кентау с заявлен­ием обратился один из местных жителей. В сообщении рассказал­и, что в селе Карнак организовали незако­нную игорную деятель­ность. На место выехали сотрудники полиции и изъяли 2 монитора, 6 проц­ессоров и чековый ап­парат. Стражи порядка установили владель­ца игорного заведени­я, им оказался житель Туркестана.

Также полицейские задержали еще одно­го молодого человека, который организовал аналогичный игорный бизнес. При обыске у него изъяли 12 мо­ниторов, 8 процессор­ов, чековый аппарат, интернет-модем и тю­нера камеры.

​Данные факты зареги­стрировали по статье 307 УК РК «Организа­ция незаконного игор­ного бизнеса». Следс­твием выясняется все обстоятельства пр­оисшествия. Проводит­ся досудебное рассле­дование.

​Полицейские Туркест­анской области преду­преждают, что за орг­анизацию незаконного игорного бизнеса предусмотрена ответст­венность перед закон­ом. И напоминают, что подобные игровые заведения опасны для общества.