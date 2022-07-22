Прокуратура Туркестанской области подвела итоги за полгода

Под председательством прокурора области Марата Алиханова состоялось заседание коллегии прокуратуры области по итогам работы за 6 месяцев 2022 года.

Открывая заседание коллегии, прокурор области отметил, что за 6 месяцев текущего года внимание органов прокуратуры уделено защите прав граждан и интересов государства, стабилизации криминогенной и общественно-политической ситуации в регионе.

С отчетами о проделанной работе и о задачах на предстоящий период выступили заместители прокурора области. В результате координационных мер, в первом полугодии снижено общее количество уголовных правонарушений:

в том числе особо тяжких на 25%;

в отношении финансовых пирамид на 67%;

на 45% снизились преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Вместе с тем проревизированы уголовные дела в отношении субъектов бизнеса, по результатам прекращены 7 незаконно начатых досудебных расследований и 8 незаконных дел оперативного учета.

В сфере защиты общественных интересов по основным направлениям защищены права 246 тыс. лиц, более 13 тыс. жителей обеспечены природным газом, работникам возмещена задолженность по заработной плате на сумму 411 млн. тенге, защищены права 16 тыс. предпринимателей, в государственный бюджет возмещено 667 млн. тенге, а также в собственность государства возвращено имущество стоимостью 1,2 млрд. тенге.

По итогам заседания коллегии прокурор области обозначил приоритетные направления и дал поручения ответственным лицам.