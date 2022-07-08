Скидка 3 млн: ярмарка жилья состоится сегодня в Шымкенте

Жители южного мегаполиса сегодня в одном месте смогут ознакомиться с вариантами жилья и тут же получить консультацию от Отбасы банка.

Ярмарка недвижимости на одной площадке соберет 12 строительных компаний Шымкента, также свои объекты представит застройщик из Туркестана. Среди участников мероприятия будут представители Управление жилья и СПК»Шымкент».

Так жители города в одном месте смогут получить самую актуальную информацию от застройщика, проконсультироваться и получить расчеты от консультантов Отбасы банка, выбрать подходящий вариант и даже рассчитывать на скидку до 3 млн тенге. Ее можно получить, если посетитель выберет жилье и тут же у консультантов банка получит предварительное одобрение на кредит. Оно делается в течение 15 минут.

«С начала года сотрудники Отбасы банка в Шымкенте выдали 2 000 займов. Это значит, что 10-15 человек ежедневно оформляют доступные кредиты и отмечают новоселье. Еще 18 тысяч новых вкладов открыли жители Шымкента в банке для накопления и дальнейшей покупки жилья. Такой спрос на накопительные счета Отбасы банка объясняется доступностью ставок по займам. Накапливая на счете средства на первоначальный взнос у наших клиентов в дальнейшем есть возможность получить кредит на покупку жилья по ставкам от 3,5% до 8,5%,» — пояснил Даурен Саудабаев, директор Шымкентского городского филиала Отбасы банк.

Время и место проведения ярмарки жилья: 8 июля, с 18:00 до 23:00, площадь Арбат