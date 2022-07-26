Убийство 19-летнего парня в Шымкенте: подозреваемый задержан

Парень скончался после потасовки в Шымкенте.
Полицейские задержали подозреваемого в зверском убийстве 19-летнего жителя Шымкента. Об этом сообщает корреспондент программы «Эстренный вызов».
Преступление произошло в ночь на 26 июля на Казиева-Шынар.
Очевидцы смертельного инцидента рассказали, что подозреваемый в убийстве нанес два удара острым предметом, предположительно, отверткой.
От полученных травм парень скончался на месте.
Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в преступлении. По некоторым данным ему всего 17 лет.
Сейчас по данному факту проводится проверка.