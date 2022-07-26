Убийство 19-летнего парня в Шымкенте: подозреваемый задержан

Парень скончался после потасовки в Шымкенте.

Полицейские задержали подозреваемого в зверском убийстве 19-летнего жителя Шымкента. Об этом сообщает корреспондент программы «Эстренный вызов».

Преступление произошло в ночь на 26 июля на Казиева-Шынар.

Очевидцы смертельного инцидента рассказали, что подозреваемый в убийстве нанес два удара острым предметом, предположительно, отверткой.

От полученных травм парень скончался на месте.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в преступлении. По некоторым данным ему всего 17 лет.

Сейчас по данному факту проводится проверка.