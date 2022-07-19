В Шымкенте 700 абитуриентов не могли подать документы на грант в университет

В Шымкенте около 700 абитуриентов не могли подать документы на грант в вуз.

Несколько дней родители выпускников обивают порог Южно-Казахстанского университета. Здесь, уверяют мамы и папы абитуриентов, им обещали предоставить государственный грант. Порядка 700-от выпускников выбрали факультет физической культуры и спорта, сдали экзамен. Когда пришло время подавать документы на грант, принимать их, по словам родителей, в вузе отказались.

«Документы на конкурс подают с 13-го по 20-е июля, но каждый день мы слышим только одно, база не открывается, не обновляется. Неделю уже так ходим. А прием документов уже заканчивается, если мы не успеем?«, — говорит Улболсын Байтикова, жительница г.Шымкента.

Родители говорят, сначала их отправили в южно-казахстанский государственный педагогический университет. Но там им, якобы заявили, мол, где сдавали творческий экзамен, там и требуйте бюджетные места. На сдачу повторного экзамена у абитуриентов времени нет.

«Нас нигде не принимают, футболят. Что нам делать, помогите?», — говорит Калдыкыз Акбердиева, жительница г.Шымкента.

По словам проректора университа ЮКУ, им действительно обещали выделить места для бюджетников, но произошла техническая ошибка.

«Вначале нам давали разрешение на прием по гранту по специальности учитель физкультуры. Но в списке который затем появился, нас не было. Теперь в каком вузе выделили гранты, тот и будет принимать документы. К сожалению, мы не будем обучать по гранту. Произошла техническая ошибка», — говорит Ербол Сармарзин, проректор ЮКУ.

Проректор и родители обратились в педагогический университет. И проблема неожиданным образом решилась.

«Произошел форс-мажор, но мы разобрались. Все результаты экзаменов сохранятся. Ваши документы будут направлены в наш университет, и мы примем ваши заявки на грант», — говорит Айнаш Кудышева, проректор ЮКГПУ.

На грант по специальности «Физкультура и спорт» в Шымкенте претендуют полторы тысячи выпускников. Государство выделило всего 250 бюджетных мест. Родители просят увеличить количество грантов для поступления в спортивные вузы страны. Страна нуждается в высококлассных специалистах — тренерах и преподавателях физической культуры.