Сельчане нашли в реке тело трехлетнего ребенка

Трехлетний ребенок утонул в Туркестанской области, передает OTYRAR.

4 марта 2023 года в 18:00 на пульт «112» ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о том, что местными жителями села Верхний Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района извлечено из воды тело ребенка 2020 года рождения.

По предварительным данным, 4 марта днем ребенок 2020 года рождения, оставленный без присмотра родителей, упал в необорудованное для купания место — река протекает недалеко от дома.

На место происшествия выехали сотрудники ДЧС Туркестанской области, следственно-оперативная группа департамента полиции.