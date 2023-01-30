В популярном фитнес клубе Шымкента утонул ребенок

Мальчик 2018 года утонул в детском бассейне, оставшись без присмотра передает OTYRAR.

Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Шымкента.

«Со службы скорой медицинской службы 29 января в 17.25 в Управление кризисными ситуациями ДЧС г. Шымкент поступило сообщение о том, что в детском бассейне утонул мальчик 2018 г.р. Трагедия произошла в фитнес-клубе KASIET», — говорится в сообщении ведомства.

Было установлено, что во время купания в детском бассейне глубиной 1,2 метра ребенок утонул, оставшись без присмотра взрослых. Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.