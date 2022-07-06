6-летний ребенок утонул в бассейне в Шымкенте

Мальчик по неосторожности упал в воду и утонул. Это произошло в частном бассейне на улице Шанина в Каратауском районе, сообщает OTYRAR.

Трагедия произошла 4 июля в 16:37 на территории частного бассейна. По словам представителя ДЧС, заведение новое и спасателей на месте не оказалось.

В бассейн ребенок 2016 года рождения пришел купаться с родителями. В мгновение ока мальчик остался без присмотра и по неосторожности он упал в воду и утонул. Причем ребенок купался со спасательным кругом, но это его не спасло.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. На место выехали 2 сотрудника Управления по ЧС Каратауского района ДЧС г. Шымкент.

В Депаратаменте по чрезвычайным ситуацим рассказали о мерах предосторожности на пляжах и в бассейнах.

• Купайтесь только на официальных пляжах и в бассейнах, где есть спасатели, и только в часы их работы.

• Не давайте детям ни на минуту оставаться без присмотра взрослого около воды!

• Младенцы и дети в возрасте до 5 лет особенно склонны к утоплению из-за анатомических особенностей. У них голова относительно тяжела по сравнению с телом, центр тяжести выше, следовательно, они легко могут оказаться головой вниз в бассейне, море, ванне и т. д. Кроме того, дети не понимают природу опасности и не умеют быть осторожными.

• Спасательные круги, надувные камеры внушают ложное чувство безопасности. Помните, что эти приспособления не обеспечивают полную защиту ребенка от опасности утонуть.