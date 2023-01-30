«Скончался в больнице».Горздрав прокомментировал смерть малыша в фитнес-клубе

Управление здравоохранения Шымкента прокомментировало смерть ребенка в одном из популярных фитнес клубов города.

Как стало известно, 4-летний малыш утонул в детском бассейне глубиной 1,20 метров, оставшись без присмотра родителей. Скорую помощь вызвали, когда ребенок уже потерял сознание. Его доставили в городскую клиническую больницу №1, но несмотря на все усилия врачей, малыш скончался.

«Поступил вызов на 103 с фитнес клуба. Ребенок был уже без сознания и был в очень тяжёлом состоянии», — прокомментировали в Управлении здравоохранения Шымкента.

Сотрудники ДЧС советуют не оставлять детей без присмотра даже в специализированных бассейнах с инструкторами. Захлебнуться водой можно за считанные минуты, за это время даже находящиеся рядом люди могут не опознать тонущего.