В Шымкенте начался громкий процесс по делу о гибели на полицейском допросе

В Шымкенте началось судебное слушание по делу смерти 30-летнего Нурболата Жумабаева. По подозрению в убийстве задержаны 4 бывших сотрудника правоохранительных органов.

Но родители погибшего уверены, что виновных в смерти сына гораздо больше.

Родители погибшего Нурболата Жумабаева приехали на судебный процесс из Костаная. Слушается дело в отношении гибели их сына. Живым и здоровым парня привезли в шымкентский департамент полиции, а через день врачи констатировали смерть молодого человека. Но суд не состоялся. Его отложили… в очередной раз.

«Это несправедливо. Мы уже второй раз приезжаем за 2 тысячи километров из Костаная. И снова процесс откладывают. Откладывается судом, потому что нет двух адвокатов. 5-6 адвокатов есть, а двух нет и поэтому откладывают. Мы не думаем, что будет справедливое рассмотрение. Если произойдёт так обратимся в Верховный суд. Если и там не будет справедливости, то передадим во всемирный суд», — возмущается отец погибшего Ергара Жумабаев

«За эти 7 месяцев, с тех пор как умер наш сын, ни один представитель правоохранительных органов нам не позвонил, никто не извинился. Никто не звонил даже в день смерти сына. Сейчас виновные в убийстве ходят на свободе. Это дети высокопоставленных чиновников — это сын начальника антикора, сын генерала, самого первого генерала», — говорит Ажаргуль Альмагамбетова, мать Нурболата Жумабаева

Напомним, Нурболат Жумабаев подозреваемый в угоне автомобиля, с другом Сергеем Петровым, был доставлен в Департамент полиции Шымкента в декабре 2021-го года. Молодой человек вошёл в здание живым и здоровым в сопровождении полицейских, а уже на следующий день врачи констатировали его смерть. Адвокат погибшего считает, что к делу причастен и прежний главный полицейский Шымкента.

«Мы считаем, что виноват и Ералы Жумаханбетов, на тот момент возглавлявший Департамент полиции Шымкента. Потому что подсудимые выполняли его приказ. И самое большое нарушение, которое совершили полицейские — они ребят задержали без возбуждения уголовного дела. По закону задерживать можно только после возбуждения уголовного дела», — обращает внимание на нарушения закона защитник семьи Талгат Есимов,

Четверых бывших сотрудников полиции обвиняют по статьям «причинение тяжкого вреда здоровью человека» и «причинение смерти по неосторожности» Это бывшие заместители начальника Управления криминальной полиции, экс- начальник районного отдела и оперуполномоченный. Так как два адвоката подсудимых на процесс не пришли, суд был перенесен на 18 июля.