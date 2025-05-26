С 1 июня лето в Шымкенте вновь вступит в свои права

Жители Шымкента, уставшие от ранней жары, наконец-то могут вздохнуть с облегчением: последняя неделя мая принесла долгожданную весеннюю свежесть.

С 26 по 31 мая температура воздуха в городе будет колебаться в пределах +24…+28 °C, сопровождаясь переменной облачностью и кратковременными дождями. Это станет настоящим подарком после аномально жаркой большей части месяца, когда столбики термометров поднимались почти до +40 °C, практически не оставляя места для весенней прохлады.

Однако это временное облегчение быстро закончится. Согласно данным Gismeteo, уже 1 июня температура воздуха вновь начнет стремительно расти, достигая +34 °C. Солнце будет безжалостно палить, и влажность воздуха снизится, создавая типичную для шымкентского лета жаркую и сухую погоду.

Таким образом, шымкентцы получили лишь короткую передышку от жары, прежде чем лето вновь заявит о себе во всей красе. Жителям города стоит подготовиться к высоким температурам и принять меры предосторожности: носить легкую одежду, использовать солнцезащитные средства и избегать длительного пребывания на солнце в дневные часы.

Лето в Шымкенте возвращается, и, судя по прогнозам, оно обещает быть жарким и продолжительным.