Задержали мужчину, вырастившего коноплю у себя дома

Полицейские задержали местного жителя, во дворе которого изъяли кусты конопли.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» сотрудники Жетысайского районного отдела полиции установили, что один из жителей выращивает у себя дома наркотики.

В результате принятых мер полицейские задержали подозреваемого, у которого при обыске во дворе обнаружили 3 куста, похожих на наркосодержащее растение. Стражи порядка изъяли вещественные доказательства и направили на экспертизу. Согласно заключению, изъятые наркосодержащие кусты оказалось коноплей. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, подозреваемый нашел спичечный коробок в поле. Узнав, что в нем наркосодержащее растение, мужчина принес его домой. Он стал выращивать наркокусты для собственного употребления. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.