Жителей микрорайона «Жулдыз» оставили без газа

Жители микрорайона «Жулдыз» в Шымкенте остались без газа. Раньше жилой массив был газифицирован, однако абонентам сообщили, что трубы изношены.

Жители заменили их за свой счёт, но газ так и не поступил, передает OTYRAR со ссылкой Хабар24.

Каждое утро жителей улицы Абая начинается одинаково — c разжигания костров: люди готовят еду, кипятят чайник. Люди возмущаются, их оставили без природного газа.

«Без газа мы сейчас самовар поставим, на очаге готовим. В холодной воде моемся, купаемся и заболели», — говорит Анар Ержанова, жительница г. Шымкента.

Еще месяц назад природный газ в микрорайоне Жулдыз, с перебоями, но был, говорят жители. А потом им сообщили, что трубы изношены. Их местные жители, поменяли за свой счёт. Но к голубому топливу дома обратно не подключили.

«Сначала они сказали: «Сами копайте вот отсюда, нанимайте рабочих, трубы привезите, сделайте всё. А опрессовку мы сделаем и подключим». А теперь они не подключают», — говорит Карима Жамалова, жительница г. Шымкента.

Горожане теперь гадают: в чём причина? Оказалось, обслуживанием этого регуляторного пункта долгие годы занималась частная газоснабжающая компания. Но она отказалась менять изношенные трубы. И на это у них была веская, по словам представителей Енбекшинского акимата, причина.

«Так как это частно-долевой ШРП, наняли подрядную организацию за счет населения. Это ненормально, но тут обоюдная ситуация. Полностью должно было проводить ТОО «Орион», руководитель Тоилиева, но ей два года не платили, и она сказала: «Извините, я не буду соблюдать договор, потому что со мной не соблюдали«, — говорит Александр Малахов, заместитель акима Енбекшинского района г. Шымкента.

Жители уверяют, что за обслуживание платили регулярно. Но на руках квитанций ни у кого не оказалось. В новой компании пообещали взять данный участок на баланс после того, как будет проведена опрессовка.

К счастью, долго ждать не пришлось, обещанный газ в домах жителей микрорайона Жулдыз уже появился.