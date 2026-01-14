Мужчина разбился, упав с 16 этажа в Шымкенте (видео)

В Шымкенте расследуют гибель мужчины, выпавшего с 16-го этажа жилого дома в микрорайоне Шымсити, передает OTYRAR.

Трагедия произошла в ночь на 14 января. Информация о случившемся распространилась в социальных сетях — было опубликовано видео с места происшествия. По предварительным данным, мужчина скончался до приезда экстренных служб.

Факт гибели подтвердили в городском департаменте полиции.

«В полицию поступило сообщение об обнаружении тела во дворе многоквартирного жилого дома. По данному факту начато досудебное расследование по признакам суицида», — сообщили в департаменте полиции Шымкента.

Причины произошедшего пока не установлены. В настоящее время полицейские проводят необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств трагедии.