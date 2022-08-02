300 радиаторов отопления похитили со строящегося жилого дома

Неизвестные украли со стройки 300 радиаторов отопления на сумму около 1 000 000 тенге.

В Управление полиции города Туркестан с заявлением обратился руководитель одной из строительных организаций. По его словам, неизвестные похитили со строящегося жилого дома 300 радиаторов отопления.

С целью раскрытия преступления и задержания подозреваемого в совершении кражи стражи порядка провели всесторонние оперативно-розыскные мероприятия. В результате принятых мер, сотрудники полиции установили в качестве подозреваемого и задержали жителя Сауранского района. Им оказался рабочий строительной организации.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 188 УК РК «Кража».

Как выяснилось, подозреваемый, с целью легкой наживы, совершил кражу из здания, где велось строительство. Затем похищенные радиаторы отопления он сдал в пункт приема металла. Также установлено, что подозреваемый причастен к 2-м аналогичным кражам. На сегодня изъятые в качестве вещественных доказательств краденные радиаторы возвращены законному владельцу.

В настоящее время подозреваемый арестован, в отношении него проводится досудебное расследование.