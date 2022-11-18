Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за призывов к митингам

Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев обратился к казахстанцам из-за призывов к незаконным митингам в день выборов президента РК.

«В социальных сетях распространяются призывы запрещенной судом организации к проведению и участию 20 ноября 2022 года в незаконных митингах и совершению иных противоправных действий. Между тем согласно национальному и международному праву любая деятельность таких организаций, целями которых является терроризм или насильственный экстремизм, находится под запретом», — говорится в обращении.

Как известно, законом «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» закреплена недопустимость организации ими подобных акций. Их проведение также не допускается, если они направлены на подрыв безопасности государства, совершение других преступных деяний. Как сообщил Жандос Умиралиев, это обусловлено одним из основных принципов организации и проведения мирных собраний — их ненасильственным характером и законностью, а также обеспечением общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц.

Заметситель генпрокурора напомнил, что за подобные призывы можно понести административную и уголовную ответственность.

«Органы правопорядка будут пресекать любые правонарушения и принимать предусмотренные законом меры к лицам, нарушающим законодательство Республики Казахстан», — напомнил заместитель генерального прокурора.

Также в генпрокуратуре напомнили о задержании накануне преступной группы, которая планировала организовать массовые беспорядки 20 ноября. По местам проживания задержанных лиц изъяты вещественные доказательства. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 179 («Публичные призывы к насильственному захвату власти группой лиц») и части 1 статьи 272 («Организация массовых беспорядков») Уголовного кодекса»

«В этой связи Генеральная прокуратура предостерегает граждан и призывает не поддаваться на провокации запрещенных судом организаций и лиц, стоящих за ними, воздержаться от участия в их незаконных действиях и неукоснительно соблюдать закон», — сообщил заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев.