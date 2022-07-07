Генпрокуратура осталась недовольна условиями шымкенских колоний

Создать условия для бизнеса за решеткой! Представители генеральной прокуратуры уверяют, что заключенные не должны сидеть сложа руки, наоборот, должны зарабатывать и исправляться.

В Шымкенте несколько колоний, в каждой есть цеха, фабрики, но условия не соответствуют международным стандартам. Представители надзорного органа посетили несколько тюрем и осмотрели условия.

Это единственная в Казахстане женская колония строгого режима. Раньше на этом месте была конюшня, потом СИЗО и теперь тюрьма. Там камерный режим! В колонии отбывают наказание преступники с пометкой «тяжкие преступления».

Работа есть, но условия не соответствуют стандартам, заключенных нужно занимать делом, говорит Индира Сейткасимова, главный научный сотрудник академии правоохранительных органов при Генеральной Прокуратуре Казахстана. Ей показывают комнату для свиданий, а сейчас там станки. Мест нехватает, территория маленькая.

«Мы посетили женскую колонию, там есть работа и несколько предприятий, но нужно понимать что они не соответствуют международным стандартам. При этом по рекомендациям ООН, с женщинами должны работать женщины, а там есть мужчины, то есть два начальника отряда. Это создает определенные неудобства. Что касается второй колонии, там есть большая территория и она не задействована, это плохо. Ее нужно использовать чтобы работали осужденные», — сказала Индира Сейткасимова главный научный сотрудник АПО при Генпрокуратуре РК

Работы впереди много, только вот будет ли результат, пока не ясно. Но в ген прокуратуре настроены решительно. Обеспечить заключенных работой — главная цель.