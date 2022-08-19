Аким Шымкента о том, как решается проблема поливной воды

Глава третьего мегаполиса осмотрел объекты, где ведется строительство каналов, по которым в город будет подаваться поливная вода.

К приезду акима на объекте основательно подготовились. Подрядчики, которые прокладывают бетонные строения для каналов, уже готовы. По приезду на объект интересуются, когда будет завершен проект.

«Почему сроки затягиваются? Я очень надеюсь что проблема будет решена. Мне не важно по чьей вине, важно чтобы был результат положительный. Работы должны быть завершены в сроки, которые указаны в официальных документах», — говорит аким г. Шымкента Мурат Айтенов.

Глава мегаполиса осмотрел несколько участков, на нескольких объектах, где идет строительство аким сделал замечания, подрядчики обещали все исправить.

В акимате пояснили, что идет строительство нескольких обводных каналов, это ускорит подачу поливной воды.

«У нас идет пять каналов, на двух работы начались еще в 2021 году, а остальные должны сдать до конца этого года», — сказал Максат Абдукадиров, и.о. руководителя управления развития комфортной городской среды г. Шымкента.

Аким дал поручение не затягивать с работой и не создавать искусственных проблем. К новому посевному сезону все должно быть готово.