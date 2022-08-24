Аварийная школа в Туркестанской области продолжает принимать детей

Тревогу бьют сотрудники школы имени Абильхана Кастеева в Жетысайском районе.

Местные дети находятся в зоне риска, говорят сельчане. 1 сентября для учеников распахнет свои двери школа, которую признали аварийной. После того, как часть школы стала непригодной, детей перевели в другую половину здания.

Молдатилеу Санаев, сотрудник школы:

«У нас пол провалился и фундамент сел. Часть здания есть, другой части нет. Есть сигналы для страха. А тут около 250 детей учатся. Про стены я вообще молчу, они тут трескаются. Если ремонтируется одна часть, то ломается другая. Некоторые кабинеты вообще не годны. А ведь школа была сдана в эксплуатацию 10 лет назад».

О том, что школа в запущенном состоянии, говорят и местные жители. Как заверили горожане, двери в учебном заведении вовсе не закрываются. А во время непогоды крыша протекает, появилась плесень и ломается кафель.

Нуркозы Мамбетов, житель села Жеты Казына:

«Когда рыли котлован, они залили все обычной грязью и пылью. Получается, у школы нет нормального фундамента. Когда делали фундамент, они еще меньше арматуры положили. Все тяп-ляп сделали получается, если где-то арматура есть, где-то нет. А большие холлы в школе построены из самана».

Во время техосмотра школу официально признали аварийной и отправили на снос. Тем не менее, сотрудники областного управления образования решили зданию дать еще один шанс и попросили подрядчиков отремонтировать школу.

Турсын Мырзалиев, руководитель отдела развития человеческого потенциала Жетысайского района:

«В техническом заключении, полученном в июле 2022 года, эта школа признана аварийной. Было принято решение признать школу аварийной, потому что ремонтные работы будут стоить больших денег. Когда подрядчик закончит ремонт, мы начнем принимать детей в школу и они дальше будут учиться».

Даже после ремонта, родители школьников не хотят, чтобы их дети учились в аварийном здании. В противном случае, они требуют провести повторный технический осмотр.

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