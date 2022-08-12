Более 2 тысяч шымкентцев заочно признали инвалидами

В этом году в стране стартовал пилотный проект по заочно му установлению группы инвалидности. Его цель — освободить пациентов и специалистов от бумажной волокиты.

Если инициатива даст результат, все люди с ограниченными возможностями смогут подавать документы дистанционно, сообщает OTYRAR.

В Шымкенте сегодня проживает более 10 тысяч людей с ограниченными возможностями. В этом году 3000 из них примут участие в проекте по заочному определению группы инвалидности. Участница проекта Айдана Артыкбаева 3 года назад получила инвалидность 3 группы в связи с онкологическим заболеванием. По словам девушки, раньше для этого требовалось 3-4 недели, а сейчас на всю процедуру уходит 3-4 дня.

«Раньше мне приходилось целыми днями бегать между больницами, чтобы оформить все бумаги. Так как участок мой в одной стороне, больница в другом конце города. Потом нужно ещё и во ВТЭК попасть. Очень много времени на это уходило. Сейчас стало всё по другому. Я свои бумаги приношу врачу, а он сам решает куда и кому их нужно отправить. Я об этом уже не думаю. Нам стало очень удобно», — рассказывает Айдана Артыкбаева, жительница Шымкента

Всего в республике утверждено 12 категорий, подлежащих заочному установлению инвалидности. Большая их часть связана с онкологическими заболеваниями. В настоящее время 2090 шымкентцев, подпадающих под эти категории, получили документ, подтверждающий дистанционно группу инвалидности.

“Врачи обследуют прикрепленного пациента, готовят на него все документы, в том числе диагнозы и результаты анализов, готовят формы 031, 033 и регистрируют их в системе. Там ещё есть некоторые особенности связанные с технической спецификацией, где имя и фамилия удаляются. Личных данных человека не видно. И группа инвалидности присваивается только в зависимости от диагноза,”- говорит главный специалист департамента труда и социальной защиты города Шымкента Фарида Кожабаева.

Впрочем, подача заявки ещё не гарантия утверждения диагноза. В Шымкенте через пилотный проект отозваны заявления 165 граждан. Основная причина в том, что были предоставлены не все документы. Но это не означает отказ в назначении группы инвалидности – процесс проверки можно возобновить после внесения недостающих сведений в систему

«Конечно к нам возвращаются пациенты, чьи заявки были отклонены из-за неправильно оформленных документов. Мы принимаем их снова, потому что сейчас реализуется пилотный проект. Они пишут жалобу, и мы их рассматриваем вновь. Встречаться лично с пациентами претендующими на инвалидность мы можем в двух случаях. Во-первых, по решению суда, а во-вторых, по приказу министерства здравоохранения», —рассказала Фарида Кожабаева.



В Шымкенте 44 медицинских учреждения участвуют в заочном определении группы инвалидности. В их компетенцию входит приём документов и их регистрация в системе. А соответствие документов требованиям проверят 3 экспертных учреждения республиканского уровня. Они и вынесут окончательное решение.