Частные школы Шымкента грубо нарушают правила

Более 50% частных школ Шымкента грубо нарушают требования.

Многодетная Жанна Шакурова в этом году переводит сына и дочь из переполненной государственной школы в частную. Новая форма, обувь, ранцы, канцелярские принадлежности — сумма потраченная в школьном переполохе приблизилась к 200 тысячам. Только потом Жанна узнает, раскошелиться придется и на учебники. Ведь в большинстве своем, частные школы не обеспечивают учебными материалами- таковы их требования. Законно? Как оказалось, нет.

Накануне эта проблема поднималась на очередной сессии маслихата. Аким Шымкента Мурат Айтенов задался вполне резонным вопросом. «Зачем мы тогда доверяем своих детей частным школам, если они не могут элементарно обеспечить книгами?»

А что на деле? Все частные образовательные учреждения прежде, чем принимать детей под своё крыло проходят обязательную процедуру лицензирования. Без этого документа обучать детей никто не позволит. И вот тут выясняется самое интересное.

Как сообщили в городском Департаменте по обеспечению качества в сфере образования, обязательный пункт для получения лицензии — наличие книжного фонда для всех учащихся.

«Согласно квалификационным требованиям, предъявляемым к организациям образования утвержденным приказом Министра образования РК от 17.06.2015г N391 все организации образования при получении лицензии и на протяжении всей образовательной деятельности должны создавать необходимые для обучения условия, в том числе материально-техническое обеспечение, в число которых входит и обеспечение учебниками», — сказала Нургуль Акылбековна, руководитель ДОКСО

В Шымкенте в настоящий момент функционирует 55 частных школ. Это почти в два раза больше, чем в той же столице. Некоторые из них заканчивают ремонт буквально со дня на день и сразу в бой — к знаниям. Но как оказалось, большая часть не готова к учебному году — книг для всех учащихся попросту не хватает. И таких частных школ в городе более 50%. Этот список был составлен на основе опроса, жалоб родителей и личного обращения к администрации образовательных учреждений.

Частные школы, которые не выдают учебники Частные школы, которые выдают учебники Ziyatker Арман Global education Туран Samruk Cambrige TM school and art Мегаполис Болашак Достык Байтерек Мын бала Торжан Таным Алан Аскар Smart Golden kids Бейбарыс би Тенгри Ali T All school Талант Al-farabi school Адан Нур алем Oskar Parasat AJ Leader innovation New line Жас дарын FGS school Арофат Boston Абадан Низамхан Абай

На вопрос, учебники даете, отвечают вежливо: покупайте сами. Комментировать свой отказ не берутся, аргументируя тем, что не обязаны общаться с журналистами. А между тем, набор книг для первоклассников обходится в копеечку — на рынке насчитали около 25 тысяч тенге и в книжном магазине на 36 тысяч.

Тем временем, оплата за обучение в частных школах Шымкента довольно-таки разная, есть даже учреждения, где дети обучаются бесплатно в рамках госзаказа, также цены варьируются в пределах 30-60-230 тысяч тенге ежемесячно.

Что говорят в управлении образования и ДОКСО?

Об этой сугубо родительской проблеме непонаслышке знают и в городском Управлении образования, но поделать фактически ничего не могут.

«Все школы города в независимости от форм собственности обязаны предоставлять нашим детям учебники. Мы взяли на контроль этот вопрос. Решаем. Недавно у нас было собрание, они (прим. ред. представители частных школ) заверили что учебников хватает на всех, всем дадут книги к новому учебному году«, — говорит Жанат Тажиева.

Журналист: Жанат Арысбековна, они так говорят, но вот на деле, я прозвонила около 40 школ, это те что нашла номера телефонов. Больше половины говорят, не выдаем книги, покупайте сами. Что в таком случае делать?

Жанат Тажиева: Значит эти частные школы грубо нарушают правила. Мы проведем разъяснительную беседу с ними. Возьмем на контроль.

В ДОКСО говорят, следить за соответствием образовательного процесса госстандарту- полномочия местного управления образования. А вот госаттестацию и профилактический контроль проводит Департамент по обеспечению качества в сфере образования. Тем не менее, правила и требования для частных образовательных учреждений существуют, вот только уличить недобросовестных предпринимателей, и тем более призвать их к ответу практически невозможно.

«В случае выявления нарушений согласно действующему законодательству лицензия возвращается учредителем добровольно или по решению суда отзывается. Однако ДОКСО не может заходить с проверкой в частные школы: мораторий на проверки субъектов МСБ Указом Президента от 26.12.2019 г N 229 до 1 января 2023 года. Проверки проводятся только при наличии офиц. жалобы с указанием фактов угрозы жизни и здоровью детей«, — говорят в ДОКСО.

Частные школы социальный проект или прибыльный бизнес?

Разработанный подушевой норматив позволяет частным школам участвовать в государственном заказе. Для этого опять таки частная школа должна иметь лицензию, а для этого необходимо показать, что она обладает определенной материальной и ученической базой (сюда входит и пресловутый книжный фонд).

Если школа получает госказаз, то большая часть затрат предпринимателей возмещается из гос. казны, причем на протяжении 8 лет.

Фактически государство выплачивает предпринимателям капитальные затраты на строительство или реконструкцию школы, заработную плату педагогов и персонала, амортизационные расходы и питание учащихся (1 по 4 классы).

По информации АО Финансовый центр при МОН РК, подушевое финасирование частных школ в Шымкенте составило:

В 2020-2021 учебном году 32 частные школы города Шымкента было направлено 6 млрд 248,2 млн тенге.

2021-2022 учебный год 51 частная школа —11 млрд 730,5 млн тенге. В новом учебном году финасовые вливания в частный сектор будут гораздо выше — частных школ стало больше.

«В новом 2022 учебном году государство возмещает частной школе операционные расходы на каждого ученика в течение всего срока экплуатации школы в среднем 527 тысяч 874 тенге. Сюда входит заработная плата учителей, содержание школы, коммунальные услуги, интернет, приобретение оборудования и учебные расходы. Если школа будет новая, на строительство государством возмещается затраты на 1 ученика 96 МРП, на реконструкцию 47 МРП. По проектной мощности выплачивается, сколько учеников есть, на то же количество в течение 8 лет оплачивается», — сообщили в АО Финансовый центр.

Таким образом государство мотивирует предпринимателей инвестировать в образование и планирует решить дефицит ученических мест, разгрузить гос. школы и полностью ликвидировать трехсменные.

Напоследок

И напоследок эта тема создает больше вопросов, нежели ответов. В Управлении образования и ДОКСО твердят в один голос — частные школы обязаны снабжать учебниками, потому как без них получить лицензию было бы невозможным. Тем временем, в Финансовом центре планируют кроме вышеперечисленных выплат добавить еще и отдельным пунктом возмещение затрат на закуп книг в частные образовательные учреждения.

Появлиет ли такая колоссальная финансовая поддержка государства в сторону уменьшения оплаты обучения, пока неизвестно. Этот процесс напоминает игру в одни ворота, когда господдержка и финансовые вливания налицо, а выполнение обязательств частного сектора дело совести самих предпринимателей.

По словам многодетной Жанны Шакуровой, в нынешних реалиях частная школа- это не выбор, а необходимость. Ведь переполненные гос. школы в городе все еще не в состоянии обеспечить качественным образованием, а частные — снабдить элементарными учебниками.