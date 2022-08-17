Чем закончился пожар в Дендропарке

Как сообщили в городском ДЧС, огнем уничтожено 20 штук деревьев.

Возгорание произошло 16 августа в послеобеденное время. Сгорело 0,35 гектара сухой травы, полностью сгорели два десятка деревьев. Сведений о погибших и пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны.

«16 августа 2022 года в 14:43 часов по адресу: г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, на пересечении ул. Тулеметова и пр. Байдибек би на территории «Дендросаябак» сгорело 0,35 га сухой травы и 20 штук деревьев. Пожар локализован в 15:06 и полностью потушен в 15: 12. В тушении пожара задействовано 4 единицы пожарной техники, 20 человек личного состава», — сообщили в ДЧС г. Шымкента.

Напомним, это не первый случай пожара в Дендропарке. 19 июля пожарные подразделения также выезжали в парк на борьбу с огнем. Тогда загорелось 0,25 гектаров сухой травы.