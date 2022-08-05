Группа из 25 женщин орудовала в Туркестанской области

В Туркестане действовала женская группа мошенниц, сообщают в прокуратуре областного центра.

Судом города Туркестана рассматривается дело в отношении 25-ти женщин, которые обвиняются в создании финансовой пирамиды.

«Они создали «пирамиду» привлекли в нее более трех тысяч граждан. При этом люди которые вступили в финансовую пирамиду внесли более трех млрд тенге», — сказали в прокуратуре Туркестанской области.

В надзорном органе сообщили, что расследованием этого дела занимаются опытные сотрудники.

«Обманутые люди вкладывали свои деньги, преимущественно в онлайн режиме, после чего уже после поняли, что стали жертвами мошенников. Все виновные сейчас задержаны и находятся в СИЗО», — пояснили в надзорном органе.

В прокуратуре Туркестанской области просят быть граждан быть бдительнее, не вкладывать свои деньги в сомнительные организации. Всегда требовать данные и проверять деятельность.