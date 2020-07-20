Главный санврач Айжан Есмагамбетова страны объяснила почему нельзя делать фото и видеосъемку в больницах.

«На текущий момент поступает очень много вопросов касательно использования мобильных телефонов пациентами с коронавирусной инфекцией, в частности депутатскую озабоченность выразила Снежанна Имашева.

На текущий момент, моим постановлением запрещено использование мобильных телефонов, часов, наручных украшений и т.д. врачами, работающими в грязной зоне, потому что эти вещи могут стать причиной дальнейшего распространения инфекции. Для пациентов нет запрета на использование мобильных телефонов, но есть запрет на аудио/фото и видеосъёмку в больнице. Объясню почему. В период пандемии очень часто распространяются видезаписи из стационаров, на которых запечатлены больные. К сожалению, зачастую видеосъёмка ведётся без разрешения самих больных, находящихся не в состоянии дать разрешение на видеосъёмку, таким образом, нарушается право каждого гражданина на неприкосновенность частной жизни. Более того, видеозаписи используются как инструмент давления на медицинских работников, зачастую больные, не согласные с лечением согласно утверждённого протокола оказывают давление на врачей и медсёстер путём осуществления видеозаписи процедур.

Запрет на видео/аудио и фотосъемку никак не сказывается на возможности связи пациентов с родственниками и близкими» — написала она в социальных сетях.