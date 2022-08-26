Как будут обучаться шымкентские школьники, рассказали в ДСЭК

Про масочный режим и шахматную рассадку школьники теперь могут забыть. Новый учебный год начнется без ковидных ограничений.

В объектах образования останется только кварцерование кабинетов и санитайзеры. Об этом сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. Однако санэпидемиологи по прежнему советуют не отказываться от масок в местах массового скопления и ревакцинацию против КВИ. Новые изменения были приняты благодаря стабильной эпидситуации.

Роза Аханова, руководитель отдела ДСЭК г.Шымкента:

«Мы только рекомендуем в целях защиты своего здоровья. Если родители и дети хотят, то, пожалуйста могут носить маски. Правила касаются и учителей. По поводу формата обучения, он тоже традиционный, как школы учились до коронавируса, так в этом году на данный момент будет продолжаться обучение в традиционном формате».

Изменения коснулись и карантинных ограничений. Теперь на карантин отправят только заболевшего коронавирусом ребенка, а не весь класс, как это было ранее. Контактные лица будут под наблюдением врачей.

«Если ребенок заболел, то, класс будет под медицинским наблюдением. На сегодняшний день только по постановлению главного санврача РК будут вводиться ограничительные мероприятия. По поводу того, закрываться школе или классу, это будет решаться на республиканском уровне. Если будет необходимость, будет выноситься постановление главного санврача РК»,- говорит Роза Аханова.