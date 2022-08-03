Как получить 1,2 млн тенге на воплощение бизнес-идеи в Шымкенте

1 миллион 225 тысяч тенге — столько выделит государство каждому начинающему бизнесмену.

Чтобы выиграть безвозвратный грант, необходимо сначала заняться двухнедельным самообразованием — курсы проходят онлайн на сайте Skills.enbek.kz. Прием заявок начнется 8 августа.

Балмаржан Нарбекова, руководитель управления занятости и социальной защиты населения г. Шымкента: «На портале «enbek.kz», есть платформа бизнес-енбек, а внутри этой платформы есть скилс-платформа. Каждый желающий открыть свое дело, может подать через ЭЦП заявку на обучение. После окончания курса, человек сдает тест и доказывает свои знания. Если соискатель получил больше 70 процентов, он автоматически получает сертификат. Его можно распечатать и это будет действующим документом. Если тест сдал плохо, будет возможность сдать его еще два раза».

Обучение даст возможность получить основные навыки ведения собственного бизнеса, сопровождение в реализации бизнес-проекта сроком до года и доступ к механизмам финансирования бизнес-идеи. На помощь от государства могут рассчитывать:

безработные, зарегистрированные в центре занятости;

плательщики единого совокупного платежа (из числа самозанятых лиц);

индивидуальные предприниматели (сроком регистрации менее одного года);

люди, занимающиеся личным подсобным хозяйством;

безработная молодежь (до 29 лет);

малообеспеченные семьи – получатели адресной социальной помощи;

многодетные семьи – получатели пособия по многодетности;

кандасы, переселенцы;

потерявшие кормильца;

люди с инвалидностью;

воспитывающие ребенка с инвалидностью (детей-инвалидов).

Безвозвратный грант выдается исключительно на развитие бизнеса. Этот важный пункт в прошлом году нарушили 23 жителя Шымкента. Они потратили больше одного миллиона тенге на проведение свадеб, кудалыков, и погашение кредитов. Предприимчивых горожан привлекли к ответственности, деньги вернули в казну.

Балмаржан Нарбекова, руководитель управления занятости и социальной защиты населения г. Шымкента: «Нельзя брать деньги на погашение долгов, погашение кредитов, празднование свадеб и сватовство. У всего есть спрос, а сумма немаленькая — один миллион 225 тысяч тенге. Эти деньги выдаются на улучшение бизнеса, и для того, чтобы вы наняли людей. Теперь у нас есть правило, мы будем требовать отчет каждый квартал. Поэтому всех просим ответственно подойти к этому».

В этом году у 1150 шымкентцев есть шанс получить финансовую помощь от государства. Условия получения гранта готовы разъяснить в управлении занятости и социальной защиты населения Шымкента.

Адрес: Абайский район: улица Аргынбекова, 243-3; Аль-Фарабийский район: улица А.Байтурсынова, 201; Енбекшинский район: площадь Аль-Фараби 2/3; Каратауский район: м/р Нурсат, улица Байтерекова, 89.