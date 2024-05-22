Гранты для предпринимателей Шымкента: Защита проектов и условия конкурса

Грантовая поддержка – это отличная возможность для населения реализовать свои бизнес-идеи и улучшить качество жизни.

В Шымкенте для получения безвозмездного гранта на реализацию таких проектов необходимо пройти несколько этапов:

Подача заявки:

Претендент должен заполнить заявку, в которой подробно описать свой бизнес-проект, его жизнеспособность, экономическую актуальность и общественную значимость.

Заявка подается в электронном виде на портале business.enbek.kz.

2. Защита проекта перед комиссией:

После подачи заявки претендент должен защитить свой проект перед специально созданной комиссией.

В состав комиссии входят представители палаты предпринимателей, заинтересованных управлений, общественных объединений, научно-образовательных учреждений, представители бизнеса, средств массовой информации, отраслевые эксперты.

Комиссия оценивает проект по ряду критериев, включая его жизнеспособность, экономическую актуальность, общественную значимость, квалификацию заявителя и его команды.

3. Получение гранта:

В случае успешного прохождения защиты проекта комиссия принимает решение о предоставлении гранта.

Грант не предоставляется на потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение недвижимого жилья и приобретение земельных участков.

4. Обязательства получателя гранта:

Обладатель гранта обязан зарегистрировать свою деятельность в налоговых органах в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выигрыша.

Ежеквартально в течение 12 месяцев с предоставлением подтверждающих документов на портале business.enbek.kz должен представляться отчет о деятельности.

5. Мониторинг целевого использования средств:

Проводится мониторинг со стороны центра трудовой мобильности по целевому использованию средств для грантополучателя.

В случае нецелевого расходования средств средства подлежат полному возврату.

В этом году в программу грантовой поддержки вносятся изменения:

Трансляция защиты проектов будет проходить в прямом эфире в социальных сетях карьерных центров.

Специалисты будут ежедневно выходить в прямой эфир в Instagram @ctm_shymkent с 20 по 31 мая.

Горожане могут задавать свои вопросы в ходе эфира.

Грантовая поддержка – это инструмент, который может помочь социально уязвимому населению стать предпринимателями, создать рабочие места и улучшить качество своей жизни.