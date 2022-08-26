Как заставить платить алименты

Тех кто не платит алименты, будут не только наказывать, им помогут трудоустроиться, передает OTYRAR.

В Шымкенте департамент юстиции провёл день открытых дверей, где каждому алиментщику предлагают работу. Профессии разные, заработные платы, говорят в ведомстве, тоже.

«Я работал долгое время, после получилось так, что остался без работы. После узнал что можно устроиться на работу, вот пришёл смотреть. У меня трое детей, долг большой нужно отрабатывать. Развелся, уже прошло примерно больше года«, — говорит мужчина.

Таких алиментщиков в мегаполисе около 12 тыс. человек, 10 процентов из них женщины. Среди них есть и те, кто с пометкой злостный неплательщик. С алиментщиками с пометкой злостный разговор другой. Есть даже мера наказания — заключение под стражу.

«Совместно с центром занятости мегаполиса проводим такую работу, чтобы помочь трудоустроится тем, кто по тем или иным причинам не может платить алименты. Многие ссылаются на отсутствие заработка вот теперь мы им работу нашли, заработные платы до 150 тыс тенге. Профессии самые разные«, — говорит Ажар Сатпаева, представитель ЧИС г. Шымкента.

А устроится можно дворником, грузчиком, водителем. Представлены разные виды профессий.

За один день в департаменте юстиции вызвали больше сотни человек, однако пришли не все. В ведомстве призывают алиментщиков не уходить от ответственности за своих детей и платить во время алименты, а если работы нет, обратится в департамент.