Казахстанцы отмечают день Конституции

Сегодня в Казахстане отмечается государственный праздник — День Конституции!

Это торжество одно из официальных государственных праздников, ежегодно отмечаемый в Казахстане 30 августа.

Именно 30 августа 1995 года, ровно 27 лет назад состоялся общенациональный референдум, на котором народ Казахстана одобрил проект новой Конституции. Это стало одним из решающих моментов на пути построения Казахстаном независимого государства.

Казахстан обрёл свою независимость в 1991 году, но только лишь в 1995 году Основной закон Республики был окончательно утверждён.

Конституция Республики Казахстан в полной мере запечатлевает путь, пройденный народом, особенности этого пути, консолидацию всех граждан страны в единое политическое объединение.

Этот праздник является одним из самых важных государственных праздников, так как отражает волю народа Казахстана, его стремление к утверждению страны в качестве демократического, светского, правового и социального государства (ст.1 Конституции Казахстана).

Дважды в Основной Закон Республики вносились изменения и поправки: в 1998 и в 2007 году. В 2007 году в Конституции была закреплена новая форма государственного устройства – президентско-парламентская.

В День Конституции во всех областях и городах Республики по традиции проходят массовые праздничные гулянья и концерты, проводятся различные выставки. В сельских и горных местностях можно увидеть традиционные народные гуляния и игры.