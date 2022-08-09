Когда решатся проблемы с водой и газом, рассказали в акимате Туркестанской области

В Туркестанской области к 2025 году должны решиться все коммунальные проблемы.

Главная проблема — питьевая вода, чиновники уверяют — регион обеспечен водой на 80 процентов, но и это не показатель. В области полным ходом идёт работа по газификации и электроснабжению

Главный коммунальщик области уверяет, проблему будут решать постепенно. К 2023 году с водой вопрос в области будет закрыт.

В этом году регион газифицирован почти на 70 процентов, с электричеством проблем быть не должно, наоборот из дефицита область перейдёт в профицитный регион. В Толебийском районе строится крупнейшая подстанция, которая не имеет аналогов в СНГ.

«Все проблемы постепенно решаются. К 2025 году мы планируем охватить весь регион и решить вопрос с водоснабжением, электричеством и подачей газа. Сейчас у нас строится новая подстанция, с помощью которой мы из дефицитного региона перейдем в профицитный, это касается электричества, ну и другие направления как газ и вода, этот проект охватит«, — говорит Сакен Абдалиев, руководитель управления энергетики и ЖКХ Туркестанской области.

С некоторыми нерадивыми подрядными организациями, в акимате обещают обходиться строго. Аким области накануне поручил лишать лицензии и вносить в черный список недобросовестных подрядчиков, которые работают некачественно, более того, срывают все сроки сдачи объектов.