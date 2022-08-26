Крупный пожар на рынке в Жетысае. Комиссия оценивает ущерб

Пожар произошел 26 августа около трех часов ночи.

В городе Жетысай, на территории рынка «Кулпаршын», произошло возгорание в отдельно-стоящем одноэтажном здании, площадью 500 квадратных метров.

Полыхающий огонь было видно издалека. Чтобы потушить возгорание на такой огромной территории пожарным пришлось потрудиться. Пожар локализован в 05-20 утра и потушен только в 07-35. Обошлось без жертв. Причина пожара устанавливается.

«Тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра. В ликвидации пожара было задействовано 47 пожарных и 16 единиц техники», — рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области.

Также, помощь в тушении огня оказали сотрудники специального отряда быстрого реагирования ДП Туркестанской области, Мактааральского, Келесского, Шардаринского и Сарыагашского районных отделов полиции. Тушить пожар на рынке в Туркестанской области помогали 300 полицейских.

«В настоящее время данный факт зарегистрирован по ст. 292 УК РК “Нарушение требований пожарной безопасности”, — рассказали в полиции Туркестанской области.

По поручению акима Туркестанской области создана комиссия по выяснению причин случившегося и помощи пострадавшим в результате пожара. Прежде всего перед комиссией стоит задача по подсчету количества пострадавших и по оценке материального ущерба. В настоящее время с торговцами рынка встретились находящиеся на месте руководство и учредители рынка, районные власти