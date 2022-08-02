Куда жаловаться на стихийные свалки во дворах Шымкента

Главной проблемой шымкентцев стал строительный мусор в контейнерах. Небытовые отходы везде, жалуются жители.

Так, например, в центре города, в Аль-Фрарабийском районе, с начала года оштрафовали нарушителей на 19 миллионов тенге. Акимат Аль-Фарабийского района и эко-полиция продолжают борьбу с несанкционированным свалками. Активность проявляют и местные жители.

Роза Баймбетова, жительница Аль-Фарабийского района г. Шымкента: «Строительный мусор, в основном, выбрасывают не сами жильцы. Неизвестные вываливают небытовые отходы мешками! Бывает и так, что приносят мусор и в контейнер не выбрасывают, а рядом с баками оставляют. А еще есть те, кто даже не выходят из машины и выкидывают мусор по дороге, а страдаем от этого мы — местные жители».

Любителей заполнить контейнеры ненужным хламом, летом становится больше. Участились и рейды по борьбе с нарушителями чистоты. Правда, уроком для многих это не становится. После очередной облавы всё снова повторяется.

Муктар Толеуиш, руководитель отдела развития качества общественной среды аппарата акима Аль-Фарабийского района г.Шымкента: «Жильцы заключают двусторонние договоры с компаниями, которые забирают мусор. Акимат не может входить в нее, как третье лицо. Для утилизации строительного мусора жители должны обращаться по номеру компании, с которыми у них есть соглашение. Они забирают строительный мусор спецтехникой, за это — отдельная плата. Также, мы сейчас проводим разъяснительные работы с людьми которые выбрасывают небытовой мусор в контейнеры».

В борьбе с нарушителями идут в ход и новые технологии: районный акимат установил 35 видеокамер на ста девяноста двух мусорных площадках. До конца года, планируют установить еще 20 камер видеонаблюдения.

Выброс твердых отходов в мусорные контейнеры строго запрещен! Это грозит штрафом от 15 до 30 тысяч тенге. Пожаловаться на тех, кто использует контейнеры не по назначению можно на номер «горячей линии».

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