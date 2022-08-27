По подозрению в убийстве жены задержан житель Шымкента

Два месяца назад в Шымкенте в первую брачную ночь была убита учительница НИШа. Скрывавшегося от полиции супруга погибшей задержали полицейские, передает OTYRAR.

После жестокого убийства мужчина был объявлен в международный розыск. 27 августа сотрудники криминальной полиции Аль-Фарабийского РУП задержали и поместили подозреваемого в изолятор временного содержания. О случившемся рассказали в Департаменте полиции.

«26 июня на пульт “102” поступило сообщение от бригады скорой помощи о том, что в одной из квартир обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. Данный факт следователи зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского РУП по ст.106 ч.3 УК РК “Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть“, — сообщили в ведомстве.

Как сообщали ранее в ряде СМИ, погибшей было всего 32 года, она работала учителем в Назарбаев Интеллектуальной школе и была убита во время первой брачной ночи.

Подозреваемый 38-летний житель Шымкента сейчас находится в изоляторе временного содержания. В ходе досудебного расследования будут установлены все обстоятельства совершенного тяжкого преступления.