Мужчину с марихуаной в кармане задержали полицейские в Кентау

На одной из улиц города стражи порядка задержали местного жителя. У него в кармане полицейские изъяли сверток с наркотическим веществом.

В отдел полиции г. Кентау поступило сообщение о том, что один из местных жителей хранит и употребляет вещества, похожие на наркотические. Получив информацию, полицейские оперативно приступили к необходимым мероприятиям.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого на одной из улиц.

При обыске из кармана брюк подозреваемого полицейские изъяли сверток с содержимым, похожим на наркотическое вещество. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Согласно заключению, наркотическим средством оказалась «высушенная марихуана», общим весом около 15 гр.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.