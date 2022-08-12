На 5 лет осудили шымкентца за майонез с «сюрпризом»

Пересылал наркотики по почте: на 5 лет осудили шымкентца.

Мужчина спрятал высушенную марихуану в пластиковых ведрах из-под майонеза, заранее изготовив внутри второе дно.

Два ведра майонеза с «сюрпризом» он отправил по почте своему брату, отбывающему наказание в исправительном учреждении в Таразе.

Марихуану в почтовой посылке обнаружили сотрудники того же учреждения. Вес изъятых наркотических средств составил 79,1 гр.

Суд признал мужчину виновным по статье 297 УК РК (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) и приговорил к 5 годам лишения свободы.