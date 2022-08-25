Несовершеннолетние чаще стали становиться наркозависимыми

О наркопреступности говорили в МВД страны. За 7 месяцев этого года было зарегистрировано более 2,5 тыс. наркопреступлений, передает OTYRAR.

Число нарколабораторий резко выросло в Казахстане. Только в этом году полиция прикрыла 23 преступных предприятия. Это почти в 2 раза больше, чем в предыдущие годы. А сколько килограммов наркотических веществ они успели произвести? При этом чаще всего, производить начали так называемую «синтетику».

По словам Бахытжана Амирханова, начальника управления по противодействию наркопреступности, еще несколько лет назад большая часть синтетических наркотиков завозилась в Казахстан в виде готовой продукции. Сейчас же наркодельцы научились их производить самостоятельно.

«На всем мировом рынке “синтетика” постепенно заменяет традиционные наркотики. Чем синтетические наркотики для молодежи привлекательны? Раньше образ наркомана был со шприцем в руке, внутривенный укол, кровь текла. То сейчас его можно вдыхать, курить, употребить, как жевательную резинку. То есть все стало проще», — говорит Бахытжан Амирханов, начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

Наркодельцы, говорят в МВД, открывают «производство» в разных городах, а торговые сети разворачивают в интернете. Более 70 уголовных дел заведено за рекламу и пропаганду наркотиков только в этом году.

«Нашими специалистами ведется мониторинг интернет-пространства для выявления сайтов, постов, блогов и рекламных объявлений, содержащих информацию о распространении наркотиков. С начала года выявлено и заблокировано свыше 1 тыс. 600 таких интернет-ресурсов. По фактам сбыта наркотиков посредством интернет-ресурсов зарегистрировано 153 уголовных дела. По рекламе и пропаганде наркотиков расследуется 76 уголовных дел», — говорит Бахытжан Амирханов, начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

В поисках работы они легко соглашаются на работу наркокурьеров за хорошее вознаграждение. По данным МВД, в нашей стране невозможно определить личность администраторов таких ресурсов. Поэтому заблокированные наркосайты продолжают работать под измененными электронными ссылками. При этом все чаще, на таких администраторов работают и распространяют «зелье» несовершеннолетние.

«Но закладчиками в основном берут студентов. Если посмотреть по статистике, то в возрасте от 18 до 29 лет на учете состоят порядка 3 тыс. человек, а старше 30 лет – 15 тыс. человек. По совершенным преступлениям в основном привлекают студенческую молодежь, которая в поисках заработка и особо не хочет где-то подрабатывать. Они хотят получить быстрые деньги. Молодые люди думают, что быстро заработают и никто об этом не узнает, но это ошибочное мнение», — говорит Бахытжан Амирханов, начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

Закономерно, что и наркозависимых среди детей до 18 лет стало больше. Пробовали наркотики почти 4% казахстанской молодежи.

«В последнее время наблюдается резкий рост наркотизации среди несовершеннолетних. Основными причинами являются низкая осведомленность подростков и молодежи о пагубных действиях наркотиков на здоровье и социализация подростков. Также причиной является доступность нелегальных синтетических средств. Если молодой человек или подросток начал употреблять наркотики, то это очень тяжело поддается лечению, так как рецидивы, в основном, наступают у половины зависимых», — говорит Жанар Калмакова, и.о. председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК.

Единый call-центр службы психического здоровья появится в Казахстане. Там наркозависимые смогут получить психологическую и информационную поддержку. Сейчас зависимых от «зелья», лечат трехэтапно. Такая реабилитация функционирует в 7 регионах: Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Туркестанской, Актюбинской областях и в городах Нур-Султан, Шымкент. Вся помощь оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.