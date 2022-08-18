Около 200 туркестанских детей обеспечили школьными принадлежностями

В преддверии нового учебного года акимат Туркестана организовал акцию «Мейірім».

При поддержке спонсоров около 200 мальчиков и девочек из многодетных и малообеспеченных семей обеспечили необходимыми учебными принадлежностями. Планируется, что благотворительной акцией, которая продлится до 1 сентября, будет охвачено около 1 тыс. детей.

Во Дворце школьников областного центра состоялось праздничное мероприятие. В рамках акции «Мейірім», детям из многодетных и малообеспеченных семей города подарили необходимые учебные принадлежности, школьные ранцы, наполненные канцелярскими товарами.

В семье Жайны Камысбек трое учеников. Сборы в школу серьезно бьют по семейному бюджету, а потому эта помощь очень кстати.

«Мои дети учатся в СШ №19 имени Толеби. Для нас многодетной семьи детей собрать в школу нелегко. Такие акции в трудное время очень хорошая поддержка. Спасибо всем за помощь», — говорит Жайна Камысбек, жительница города.

Туркестан с населением более 200 тысяч человек занимает лидирующие позиции в республике по демографическому росту. Поэтому предприниматели региона оказывают помощь и поддержку нуждающимся семьям.

«Дети будущее нашего государства. Сегодня мы дарим 200 детям школьные сумки с учебными принадлежностями. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить предпринимателей, оказавших содействие в проведении данной акции. А наши дети надеюсь порадуют отличными знаниями в учебе и будут активными гражданинами нашей страны», — говорит Нурбол Турашбеков, аким Туркестана.

Акимат не ограничится этим благотворительным мероприятием, в преддверии учебного года окажет финансовую поддержку многодетным и малообеспеченным семьям на приобретение школьной формы.